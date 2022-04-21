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Росія поспішає отримати якісь "перемоги" до 9 травня, - Міноборони Британії

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Прагнення Кремля продемонструвати якісь перемоги до святкування 9 травня може впливати на їхні оперативні рішення на полі бою у наступні тижні.

Про це йдеться в огляді британської розвідки щодо війни в Україні на 21 квітня, який публікує Міністерство оборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За їхніми оцінками, Росія вочевидь хоче досягти значних успіхів до 9 травня, і це може впливати на те, наскільки швидко і наполегливо вони будуть проводити військові операції найближчим часом.

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Зараз російські сили наступають у напрямку Краматорська, місто постійно зазнає ракетних ударів, зазначає розвідка. Також на сході спостерігається висока активність військ РФ у повітрі - щоб підтримувати наступ наземних сил та придушувати і знищувати українські засоби протиповітряного захисту.

Росія поспішає отримати якісь перемоги до 9 травня, - Міноборони Британії 01

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • буков
    Хрень повна, імперські орли так само протиукраїнські як і кремльовські зірки.
  • vterra w
    варто цим скористатися,
    щоб побільше москалів лишилося в землі
  • Serg Serg 94650416
    а не пора ли ипануть по крымскому мосту?
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