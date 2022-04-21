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Захисники України з позивними "Барс" та "Смайл" загинули, зупиняючи ворожу бронетехніку стрілецькою зброєю та РПГ-26. ФОТО

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Військовослужбовці чинять героїчний опір противнику на Запорізькому напрямку.

Про загибель побратимів написав у фейсбуці захисник України Іван Мінченко, який сам отримав у цьому бою поранення, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це останнє фото Барса, він загинув в цьому окопі цього ж дня зупиняючи ворожу колону з рпг-26. Ще раз, зупиняючи з хлопцями ворожу колону бронітехніки стрілецькою зброєю та рпг-26. Поруч загинув наш побратим з позивним Смайл, молодий хлопець, його життя тільки починалося", - написав Мінченко.

Він попросив кожного пам’ятати військовослужбовців, які чинять героїчний спротив загарбникам, часто - на межі військових засобів і сил.

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"Збір коштів для родин Барса і Смайла:

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Олег Богуславський", - додав Мінченко.

Захисники України з позивними Барс та Смайл загинули, зупиняючи ворожу бронетехніку стрілецькою зброєю та РПГ-26 01

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • A San
    Які в наших людей світлі лиця в усіх. І які тупорилі у орків , практично у всіх.
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    В Запорожье вообще трындец. Гуманитарка тырится, тыловики ахреневшие (посмотрите пост Бирюкова на ФБ) , укреп районы не достроены. Вчера наш Корбан с Днепра в интервью сказал, что Днепр вынужден отправить инженерную технику для помощи в построении укреплений в запорожской области, так как из-за плохой организации они не готовы. Два, ****, месяца ОВА Запорожья и прочее колупаются в носу. ждут кацапов ? Уроды.

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  • Александр Костченко
    Где ***** джавелины и нлав? опять на складе лежат? как ********* этих тыловиков хреновых, как на своем, сидят и не дают никому, **** нет слов.......
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