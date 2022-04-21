На Харківщині окупанти блокують населені пункти та розстрілюють українських волонтерів, - розвідка

Росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію РФ. Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок. Багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються.

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