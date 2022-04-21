Росія масово застосовує вакуумні бомби. Використання хімзброї перевіряють, - Зеленський

Росія масово використовує під час війни проти України вакуумні бомби. Інформацію про використання агресором хімічної зброї ще перевіряють.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку РФ", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про використання російською стороною забороненої зброї в Україні.

"Ми виступаємо як люди справедливі й базуємося на фактах. Професіонали, фахівці мають узяти зразки, і коли будуть докази, ми покажемо, яку хімічну зброю і де вони (росіяни. – Ред.) її використовували. Але насамперед – факти", - додав глава держави.

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Водночас він підтвердив масове використання російськими окупантами заборонених вакуумних бомб в Україні. "Щодо вакуумних бомб заборонених, вони їх використовували, починаючи з Харкова, і в інших містах – цих прикладів уже багато. Там нічого доводити, там уже все доведено", - сказав Зеленський.