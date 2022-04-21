Новини

Росія масово застосовує вакуумні бомби. Використання хімзброї перевіряють, - Зеленський

8 68243
війна,руйнування
Росія масово використовує під час війни проти України вакуумні бомби. Інформацію про використання агресором хімічної зброї ще перевіряють.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Використовуються різні бомби. Ми перевіряємо використання хімічної зброї з боку РФ", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про використання російською стороною забороненої зброї в Україні.

"Ми виступаємо як люди справедливі й базуємося на фактах. Професіонали, фахівці мають узяти зразки, і коли будуть докази, ми покажемо, яку хімічну зброю і де вони (росіяни. – Ред.) її використовували. Але насамперед – факти", - додав глава держави.

Читайте: Росія накопичує резерви для наступу на Донбасі. ФОТО

Водночас він підтвердив масове використання російськими окупантами заборонених вакуумних бомб в Україні. "Щодо вакуумних бомб заборонених, вони їх використовували, починаючи з Харкова, і в інших містах – цих прикладів уже багато. Там нічого доводити, там уже все доведено", - сказав Зеленський.

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Пока кацапов не перебьют никакого мира не будет.
  • Super Gut
    Зараз у США назріває черговий скандал, а все завдяки баригам із зе-команди. Виявляється, що значна частина американської і європейської допомоги (броніки, каски, зброя, аптечки, мед препарати, гуманітарна допомога) замість того аби потрапляти на фронт, тупо лежить на складах і при цьому зелені бариги з можновладних кабінетів розпродають населенню те, що мало підти на фронт і як безкоштовна допомога постраждалим громадянам. Кому війна, а зе-гнидам - торгівля на крові.
  • Robert Olsen
    Ну ви ж перекручуєте, це сказав полковник який зараз тут як волонтер. Він сказав що склади забиті і доставка дуже повільна, він не сказав ні слова про торгівлю чи щось таке. Ви провокатор чи маєте додаткову інфу?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини