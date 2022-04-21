Командування військ ТРО просить громадян у нефронтових регіонах повернути зброю у місця зберігання
Про це заявив командувач Сил ТРО Юрій Галушкін, повідомляє Цензор.НЕТ. Його звернення оприлюднено пресслужбою Міністерства оборони України.
"Частина наших регіонів звільнена від окупантів і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст і сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому в цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання. Ви будете доглядати її, брати на тренування та за потреби отримувати для виконання завдань. Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога - російських військ", - заявив Галушкін.
Він також подякував тероборонівцям за службу, хоробрість і відданість.
"Ви робите неймовірну роботу, за яку вам вдячні Сили ТрО та ваші громади: несете службу на блокпостах, готуєте міста та об’єкти до оборони, берете участь у розмінуванні, виявленні диверсійних формувань, допомагаєте громадам долати наслідки руйнувань. Ви, добровольці, вже надали реальну допомогу ЗСУ, вивільнивши бойові підрозділи для виконання бойових завдань. ... Ми вдячні вам за вашу вмотивованість і відповідальність!", - наголосив Галушкін.