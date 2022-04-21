На Луганщині гучно і небезпечно: російська армія завдає інтенсивних ударів по мирному населенню, - ДСНС. ФОТО

Лише за минулу добу рятувальники ДСНС Луганської області ліквідували понад 10 загорянь житлових будинків у Рубіжному, у Гірському - гаражів. Також щодня пожежно-рятувальні підрозділи Луганщини залучаються для розбору завалів будинків.

Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ









"Війська країни-агресора обстрілюють цивільну інфраструктуру, житловий сектор, адміністративні будівлі, ринки, церкви, гаражі, б'ють по продуктових складах, гуманітарних штабах та цинічно обстрілюють мирне населення. Люди тижнями ховаються у підвалах і бояться виходити навіть за продуктами. Найсмиливіші виходять, щоб просто неба приготовити собі їжу. Щоб підтримати людей рятувальники, патрульні поліцейські, волонтери продовжують підвозити їм їжу, ліки та гуманітарні набори", - зазначають у ДСНС.

Лише за минулу добу рятувальники ДСНС Луганської області ліквідували понад 10 загорянь житлових будинків у Рубіжному, у Гірському - гаражів. Також щодня пожежно-рятувальні підрозділи Луганщини залучаються для розбору завалів будинків.

Ситуація на Луганщині вкрай важка. Наразі в області ще й частково зник мобільний зв'язок, відповідні служби працюють над вирішенням проблеми.

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