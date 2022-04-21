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Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, - ОВА

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ракета
Близько 13:00 противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Зберігайте спокій! У Запоріжжі зафіксовано 2 "прильота". Постраждалих немає. Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій ОВА наголошують на забороні розповсюдження фото та відео ударів. Усі подробиці обіцяють згодом.

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Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Треба як можно скоріше знищіти Чонгарську переправу!!!
  • Patrik 778078f1
    Підори,***...!
  • lammer ya
    Арєстовіч ау! ще в кінці лютого розказував, що "ракет у росії ще на 3-5 днів"
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