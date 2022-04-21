Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, - ОВА
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Близько 13:00 противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів.
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ
"Зберігайте спокій! У Запоріжжі зафіксовано 2 "прильота". Постраждалих немає. Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.
У Запорізькій ОВА наголошують на забороні розповсюдження фото та відео ударів. Усі подробиці обіцяють згодом.