Депутати ОПЗЖ у Фастівській міськраді оголосили про розпуск фракції

Депутати Фастівської міської ради від ОПЗЖ заявили про розпуск своєї фракції.

Журналістам ФастівNews.City стало відомо, що відповідну заяву зареєстрували ще наприкінці березня, передає Цензор.НЕТ.

У ній зокрема йдеться про те, що депутатська фракція ПП "Опозиційна платформа – За життя" у Фастівській міській раді "засуджує військову агресію з боку російської федерації проти України" та "вважає протиправними дії окупанта щодо захоплення земель України…" та заявляє про розпуск фракції. Депутати повідомили, що працюватимуть в Фастівській міськраді як позафракційні.

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Тепер цю заяву мають розглянути на найближчому сесійному засіданні. До складу депутатів ОПЗЖ у Фастівській міській раді VIII скликання входять: Олег Нестеренко, Андрій Ворона, Олександр Федун, Олег Єлісевич та Володимир Коптюх.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність проросійських партій. Зокрема це стосується партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".