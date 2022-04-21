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Вже другого топменеджера російської газової компанії знайшли мертвим разом із родиною

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протосеня
Сергій Протосеня, колишній топменеджер однієї з найбільших російських газових компаній "Новатек", знайдений мертвим разом з дружиною та донькою в Іспанії.

Поліція вважає, що він вбив своїх близьких, а потім наклав на себе руки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радио Свобода".

Тіла трьох людей знайшли на арендованій віллі в курортному населеному пункті Льорет-де-Мар в Каталонії. Поліцейські розглядають версію того, що чоловік вбив дружину й доньку, а потім закінчив життя самогубством. За попередніми даними, близьких він убив сокирою та ножем, а сам повісився. Знаряддя вбивства знайшли поруч із тілами.

Це вже другий подібний випадок серед російських топ-посадовців. Кілька днів тому в Москв знайшли мертвим віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та його родину. За попередніми даними, Аваєв застрелив спочатку дружину та доньку, а потім себе.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Савпадєніє-да савпадєніє...
  • Fidel Desperado
    Хороший почин. Кацапы, не останавливайтесь! Берите пример с Протосеня!
  • Мобильный крематорий
    Выпиливают нелояльных. После таких чисток хловская вертикаль ещё сильнее укрепится. Это я к тому, что не надо ждать в свинарнике дворцового переворота или вообще фантастического восстания холопов. Настоящая междоусобица в хрюсии начнется только после проигрыша на войне, но никак не раньше.
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