Вже другого топменеджера російської газової компанії знайшли мертвим разом із родиною

Сергій Протосеня, колишній топменеджер однієї з найбільших російських газових компаній "Новатек", знайдений мертвим разом з дружиною та донькою в Іспанії.

Поліція вважає, що він вбив своїх близьких, а потім наклав на себе руки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радио Свобода".

Тіла трьох людей знайшли на арендованій віллі в курортному населеному пункті Льорет-де-Мар в Каталонії. Поліцейські розглядають версію того, що чоловік вбив дружину й доньку, а потім закінчив життя самогубством. За попередніми даними, близьких він убив сокирою та ножем, а сам повісився. Знаряддя вбивства знайшли поруч із тілами.

Це вже другий подібний випадок серед російських топ-посадовців. Кілька днів тому в Москв знайшли мертвим віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та його родину. За попередніми даними, Аваєв застрелив спочатку дружину та доньку, а потім себе.

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