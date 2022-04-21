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Росіяни штурмують "Азовсталь", просуваючись в суцільних руїнах, - Бутусов

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азовсталь
Бої йдуть вже на території заводу. Українці б'ються на останньому рубежі, відступати нема куди.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Попри всю брехню Путіна, артилерія та авіація завдають удари, російська піхота та танки штурмують наші позиції з усіх сторін. Усі будівлі повністю знищуються. Російські підрозділи просуваються у суцільних руїнах, бої йдуть вже на території "Азовсталі". Українці б'ються на останньому рубежі, відступати звідти вже нікуди", - написав він.

Бутусов зазначив, що зараз значення має лише одне - життя тих, хто витримав 57 днів незкінченних обстрілів та штурмів у повному оточенні.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Player New
    Як завжди, каже що припиняють штурм значить подвоюють бомбардування, і на донбасі вони масово не підуть вперед доки не знищать азовсталь з захисниками.
  • Олег Іванів
    Ща падаляк з агрохімієй падзвонят.
  • Мобильный крематорий
    Бедный Марик. На нем кацапы отыграются за все поражения.
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