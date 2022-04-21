Відбувся черговий обмін полоненими. Додому повертається 19 людей, з яких 10 військових, - Верещук
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В країні відбувся обмін полоненими. 19 українців повертаються додому, серед них є поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - повідомляє Ірина Верещук.