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Відбувся черговий обмін полоненими. Додому повертається 19 людей, з яких 10 військових, - Верещук

3 08214
верещук
В країні відбувся обмін полоненими. 19 українців повертаються додому, серед них є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - повідомляє Ірина Верещук.

Також читайте: Відбувся 5-й обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів та 16 цивільних осіб, - Верещук

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Топ коментарі

  • Tierre
    Тобто ми продовжуємо віддавати оркам їх військових за цивільних заручників, яких у орків зараз вся Херсонська область + половина Запорізької + частина Харківської + частково Донбас?
  • Small Jerboa
    Якщо у цьому приймав участь Зе - значить віддали у 2-3 рази більше орків.

    Медведчука хоч ще не віддали?
    А то про нього вже нічого не говорять.
  • Gen Bate
    чому не дають інформацію скільки віддали на заміну, або вівцям знати не обов'язково, нехай тихо бліють у стійлі?
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