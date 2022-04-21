Словенія передасть Україні танки Т-72, - німецькі ЗМІ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
FAZ повідомляє, що німецький уряд готує угоду, згідно з якою Словенія поставить Україні свої танки Т-72, а натомість отримає бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs.
За інформацією dpa, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку, в тому числі бойові танки Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка тільки приймається на озброєння в бундесвері.
Тим часом федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт (СДПН) підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів керувати танковими гаубицями Panzerhaubitze 2000. "Тому що у нас є ноу-хау, як тренуватися на ньому. Це один із способів надання такої підтримки", - заявила вона.
До цього стало відомо, що Panzerhaubitze 2000 будуть поставлені Україні з Нідерландів.
Зазначимо, згідно з відкритими даними, на озброєнні Словенії знаходиться 46 танків Т-72.