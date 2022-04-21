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Словенія передасть Україні танки Т-72, - німецькі ЗМІ

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т72
Словенія має намір передати в Україні танки Т-72, які стоять на озброєнні країни. Натомість вона отримає німецьку бронетехніку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

FAZ повідомляє, що німецький уряд готує угоду, згідно з якою Словенія поставить Україні свої танки Т-72, а натомість отримає бойові машини піхоти Marder і колісні бронемашини Fuchs.

За інформацією dpa, Словенія також запросила у Німеччини більш сучасну техніку, в тому числі бойові танки Leopard 2, колісний танк Boxer і бойову машину піхоти Puma, яка тільки приймається на озброєння в бундесвері.

Тим часом федеральний міністр оборони Крістіне Ламбрехт (СДПН) підтвердила, що Німеччина навчатиме українських солдатів керувати танковими гаубицями Panzerhaubitze 2000. "Тому що у нас є ноу-хау, як тренуватися на ньому. Це один із способів надання такої підтримки", - заявила вона.

До цього стало відомо, що Panzerhaubitze 2000 будуть поставлені Україні з Нідерландів.

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Зазначимо, згідно з відкритими даними, на озброєнні Словенії знаходиться 46 танків Т-72.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Словенцям-респект.Обісраним німцям читати обов'язково...
  • Dust
    в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

    Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
  • Paul Foxen
    Тим Часом Вермахт який продає всьому світу зброю - У НАС ВСЬО ЗАКОНЧІЛОСЬ, єслі дадім хоть танк укрАінцам, то самі останемся без защіти*... тьфу бль...
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