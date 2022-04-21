У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі міста.
"Ці вулиці буде перейменовано на честь територіальних громад, які постраждали від окупації. Наприклад, вулицю Біломорську перейменовано на Чорнобаївську, Абхазька стала Ірпінською, провулка Бурятський у нас не буде. Тепер це Бучанський, провулок Московський став провулком Азовсталі. З'явилася Польська вулиця – це подяка польському народові, який нас підтримує. Також буде вулиця Волонтерська", - сказав під час брифінгу міський голова Дніпра Борис Філатов.
Тож, повиний перелік нових назв вулиць та провулків, які ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради 21 квітня, надається нижче.
- вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) відтепер має назву Українських воїнів.
- Вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) — Ірпінська.
- Пров. Абхазький (Шевченківський р-н) — Ірпінський.
- Вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) — Чечелівська.
- Вул. Білгородська (Соборний р-н) — Наукових працівників.
- Вул. Біломорська (Новокодацький р-н) — Чорнобаївська.
- Пров. Біломорський (Чечелівський р-н) — Чорнобаївський.
- Пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Бучанський.
- Пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Вольовий.
- Вул. Домодєдовська (Самарський р-н) — Ворзельська.
- Вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) — Гостомельська.
- Вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) — Бородянська.
- Вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) — Волонтерська.
- Вул. Митищинська (Новокодацький р-н) — Польська.
- Пров. Московський (Індустріальний р-н) — Азовсталі.
- Вул. Орська (Новокодацький р-н) — Краматорська.
- Вул. Псковська (Самарський р-н) — Авдіївська.
- Вул. Пулковська (Індустріальний р-н) — Дебальцівська.
- Вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопська.
- Пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський.
- Туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський.
- Вул. Саратовська (Індустріальний р-н) — Новокаховська.
- Вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) — Бахмутська.
- Вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовська.
- Пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовський.
- Вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Деснянська.
- Вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Салтівська.
- Вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) — Бориспільська.
- Вул. Шушинська (Новокодацький р-н) — Молочанська.
- Вул. Якутська (Новокодацький р-н) — Високопільська.
- Вул. Ярославська (Шевченківський р-н) — Вишгородська.
"Разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором, ще дуже багато", — підсумував Філатов.