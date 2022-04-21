У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією

У Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, що були пов’язані з РФ. Найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації РФ, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі міста.

"Ці вулиці буде перейменовано на честь територіальних громад, які постраждали від окупації. Наприклад, вулицю Біломорську перейменовано на Чорнобаївську, Абхазька стала Ірпінською, провулка Бурятський у нас не буде. Тепер це Бучанський, провулок Московський став провулком Азовсталі. З'явилася Польська вулиця – це подяка польському народові, який нас підтримує. Також буде вулиця Волонтерська", - сказав під час брифінгу міський голова Дніпра Борис Філатов.

Тож, повиний перелік нових назв вулиць та провулків, які ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради 21 квітня, надається нижче.

вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) відтепер має назву Українських воїнів.

Вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) — Ірпінська.

Пров. Абхазький (Шевченківський р-н) — Ірпінський.

Вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) — Чечелівська.

Вул. Білгородська (Соборний р-н) — Наукових працівників.

Вул. Біломорська (Новокодацький р-н) — Чорнобаївська.

Пров. Біломорський (Чечелівський р-н) — Чорнобаївський.

Пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Бучанський.

Пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Вольовий.

Вул. Домодєдовська (Самарський р-н) — Ворзельська.

Вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) — Гостомельська.

Вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) — Бородянська.

Вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) — Волонтерська.

Вул. Митищинська (Новокодацький р-н) — Польська.

Пров. Московський (Індустріальний р-н) — Азовсталі.

Вул. Орська (Новокодацький р-н) — Краматорська.

Вул. Псковська (Самарський р-н) — Авдіївська.

Вул. Пулковська (Індустріальний р-н) — Дебальцівська.

Вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопська.

Пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський.

Туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський.

Вул. Саратовська (Індустріальний р-н) — Новокаховська.

Вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) — Бахмутська.

Вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовська.

Пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовський.

Вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Деснянська.

Вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Салтівська.

Вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) — Бориспільська.

Вул. Шушинська (Новокодацький р-н) — Молочанська.

Вул. Якутська (Новокодацький р-н) — Високопільська.

Вул. Ярославська (Шевченківський р-н) — Вишгородська.

"Разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором, ще дуже багато", — підсумував Філатов.

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