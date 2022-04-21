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У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією

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місто,дніпро
У Дніпрі змінили назви більше ніж трьох десятків вулиць та провулків, що були пов’язані з РФ. Найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації РФ, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі міста.

"Ці вулиці буде перейменовано на честь територіальних громад, які постраждали від окупації. Наприклад, вулицю Біломорську перейменовано на Чорнобаївську, Абхазька стала Ірпінською, провулка Бурятський у нас не буде. Тепер це Бучанський, провулок Московський став провулком Азовсталі. З'явилася Польська вулиця – це подяка польському народові, який нас підтримує. Також буде вулиця Волонтерська", - сказав під час брифінгу  міський голова Дніпра Борис Філатов.

Тож, повиний перелік нових назв вулиць та провулків, які ухвалили під час 20-ї позачергової сесії міськради  21 квітня, надається нижче.

  •  вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) відтепер має назву Українських воїнів.
  • Вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) — Ірпінська.
  • Пров. Абхазький (Шевченківський р-н) — Ірпінський.
  • Вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) — Чечелівська.
  • Вул. Білгородська (Соборний р-н) — Наукових працівників.
  • Вул. Біломорська (Новокодацький р-н) — Чорнобаївська.
  • Пров. Біломорський (Чечелівський р-н) — Чорнобаївський.
  • Пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Бучанський.
  • Пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Вольовий.
  • Вул. Домодєдовська (Самарський р-н) — Ворзельська.
  • Вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) — Гостомельська.
  • Вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) — Бородянська.
  • Вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) — Волонтерська.
  • Вул. Митищинська (Новокодацький р-н) — Польська.
  • Пров. Московський (Індустріальний р-н) — Азовсталі.
  • Вул. Орська (Новокодацький р-н) — Краматорська.
  • Вул. Псковська (Самарський р-н) — Авдіївська.
  • Вул. Пулковська (Індустріальний р-н) — Дебальцівська.
  • Вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопська.
  • Пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський.
  • Туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський.
  • Вул. Саратовська (Індустріальний р-н) — Новокаховська.
  • Вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) — Бахмутська.
  • Вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовська.
  • Пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовський.
  • Вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Деснянська.
  • Вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Салтівська.
  • Вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) — Бориспільська.
  • Вул. Шушинська (Новокодацький р-н) — Молочанська.
  • Вул. Якутська (Новокодацький р-н) — Високопільська.
  • Вул. Ярославська (Шевченківський р-н) — Вишгородська.

"Разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором, ще дуже багато", — підсумував Філатов.

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Топ коментарі

  • Vitaliy Darmits
    Нарешті до людей прийшов розум . І як тільки не гидко було всі ці 30 років жити серед цих всіх підapcьkиx , огидних , рашистських назв ? Але краще пізно , аніж ніколи .
  • Andrei Ovcharov
    Треба ще вулицю Залужного!!!
  • Alex 777 bf52f57d
    Кривий Ріг наступний - нахєр все що навіть тільки нагадує русню
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