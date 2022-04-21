Нардепи ОПЗЖ створили в Раді групу "Платформа за життя та мир" на чолі з Бойком

У Верховній Раді створили депутатську групу "Платформа за життя та мир". Її головою став Юрій Бойко, глава партії і фракції Опозиційна платформа — За життя, діяльність якої в парламенті призупинили.

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"У Раді створили депутаться групу "Платформа за життя та мир".



Її головою став Бойко. Також до складу ввійшли: Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик, Чорний, Королевська, Солод.

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З минулої назви прибрали одне слово і одне додали: вони перестали бути опозиційними і стали за мир", - розповів він.