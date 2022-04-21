Шольцу загрожує відставка через відмову в тяжкому озброєнні для України, - ЗМІ

Опозиційні політичні сили Німеччини вже наступного тижня можуть ініціювати резолюцію, ухвалення якої може загрожувати втратою канцлерства Олафу Шольцу через його небажання постачати Україні важке озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що дебати про внесок Німеччини в озброєння української армії останнім часом набирають обертів, оскільки навіть представники коаліційних партій все частіше висловлюють своє невдоволення курсом канцлера. Водночас, з огляду на новий наступ Росії, потреби України видаються все більш нагальними.

"Ми хочемо підтримати федеральний уряд у цій кризі, проте, якщо Шольц продовжуватиме виступати проти поставок важкого озброєння, канцлер повинен буде очікувати відповідної заявки від фракції в найближчий тиждень", - опублікував заяву опозиції у Twitter лідер парламентської групи ХДС Йоганн Вадефул, відповідальний за зовнішню та оборонну політику.

Сам Шольц поки що дотримується своєї позиції.

"У цьому питанні натяк канцлера на те, що українці не зможуть впоратись зі зброєю, яку вони просять, є самовпевненим", – сказав один з керівників фракції ХДС Торстен Фрай. Для ХДС "насамперед важливо, щоб Німеччина відмовилася від свого небажання постачати зброю", - сказав Фрай.

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Становище Шольца залежатиме від того, чи наважиться лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц подати на розгляд парламенту питання щодо постачання важких озброєнь в Україні. Мерц заявив наприкінці лютого на спеціальній сесії парламенту у своїй відповіді канцлеру, що фракція ХДС "не буде скаржитися на дрібниці" з огляду на зміну епохи, оголошену Шольцом, і підтримає його базовий курс.

Це була явна відмова від класичної опозиційної політики, натомість оголошення про державно-політично відповідальні дії. Якщо фракція ХДС внесе свою пропозицію, це буде розривом із попереднім курсом. З огляду на критику Шольца в лавах коаліції, не можна виключати, що заявка ХДС може навіть отримати більшість у Бундестазі.

"У цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити собі більшість у Бундестазі", - зазначає Spiegel.

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