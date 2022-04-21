Рада визнала 19 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Росією територій України

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України", яким серед іншого визначила дату 19 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Росією окремих територій України.

Про це йдеться у статусі проходження відповідного законопроєкту № 7270 на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Згідно із законом, датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України вважається 19 лютого 2014 року. В документі уточнюється, що йдеться про окремі об'єкти нафтогазовидобування в межах континентального шельфу України, а перелік таких об'єктів визначає Кабінет Міністрів України. Норма про тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та Севастополя з 20 лютого 2014 року залишається чинною. Згідно з документом, окремі території Донецької та Луганської областей окуповані Російською Федерацією з 7 квітня 2014 року.

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Законом також передбачено внесення змін до ряду інших законів України, якими: встановлюється незаконність тимчасової окупації Російською Федерацією територій України; визначається понятійний апарат, зокрема даються визначення "гуманітарний коридор", "деокупація", "лінія зіткнення", "окупаційна адміністрація Російської Федерації", "тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)" тощо.

Також документом встановлюються цілі державної політики на тимчасово окупованій території; визначаються напрями захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово окупованих територіях; уточнюється порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї; уточнюються заходи правового реагування на тимчасово окупованій території; уточнюються особливості переміщення товарів на/з тимчасово окупованої території; упорядковуються інші аспекти (освіта, військова служба) у зв’язку з тимчасовою окупацією окремих територій України.

У законі наголошується, що правовою основою для відсічі збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України є її Конституція, законодавство та ст. 51 Статуту ООН. Ця стаття передбачає, що цей Статут жодною мірою не зачіпає невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена організації, доки Рада безпеки не вживе заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру та безпеки.