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ГУР МО оприлюднило дані російських командирів, підлеглі яких обстрілювали Харківщину та Сумщину

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воєнні,злочинці
ГУР МО України здобуло дані російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, який усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення України.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у телеграмі.

ШУВАЄВ Георгій Іванович – начальник ракетних військ та артилерії 1 танкової армії (в/ч 73621, Баковка, Одинцовський район, Московська область) Західного військового округу ЗС РФ, полковник.

Він бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до планування застосування артилерійськими підрозділами 1-ї танкової армії важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Біографію, паспорт та адресу реєстрації/проживання Шуваєва можна переглянути за цим посиланням.

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БЛАЖКО Олександр Сергійович – командир 288 артилерійської бригади (в/ч 30683, с. Муліно Нижегородської області) 1 танкової армії Західного військового округу ЗС РФ, полковник.

Блажко бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Причетний до планування застосування підрозділами 288 артилерійської бригади важкого наступального озброєння невиборчої дії під час обстрілів населених пунктів. Підлеглий особовий склад здійснював обстріл міст та сіл Сумської та Харківської областей, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Дані Блажка доступні тут.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!", – йдеться у повідомленні розвідки.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Nov
    Сделайте сайт, куда выложить всех, кто воевал против Украины, чтобы их задерживать в будущем по всему миру при пересечении границы и убивать на их территории, чтобы все понесли ответственность
  • Green sheet
    Конечно поедут. Их семьи и личинки тоже поедут. Думаете что в будущем все ети сотни тысяч росийских нацистов которые побывали в Украине не будут выезжать за пределы Рашки?
  • Иван Иванов 961300ad
    В 1994 в Руанде было убито около 1 млн. людей. После этого под суд попало 120 000 человек.
    Свинорылые твари, а ну-ка угадайте, достанем мы вас, гнид парашных, ВСЕМ МИРОМ ?
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