Байден про черговий пакет допомоги Україні на $800 млн: сотні гаубиць, боєприпаси, тактичні безпілотники

Президент США Джо Байден оголосив сьогодні про новий пакет військової допомоги для України. Розмір пакету становить 800 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента США.

"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - наголосив він.

Президент США зазначив, що ця зброя буде ефективна на рівнинах сходу та півдня України. Він наголосив, що пишається мужністю українських захисників.

Байден додав, що не про всю зброю, яку США передають в Україну, повідомляють.



Крім того, президент США зазначив, що військова допомога рекордними темпами надходить до України. Він додав, що Вашингтон хоче допомогти Україні відбити новий російський наступ на Донбасі.

Також дивіться: Байден виступає із заявою щодо війни Росії проти України. ВIДЕО