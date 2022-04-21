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Пов'язаним із РФ суднам буде заборонено заходити до портів США, - Байден

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Президент США Джо Байден заявив, що пов'язаним із Росією суднам буде заборонено заходити до американських портів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я оголошую, що США заборонять пов'язаним із Росією суднам заходити до наших портів, як це раніше було зроблено в Європі", - сказав Байден.

"Це означає, що жодне судно під російським прапором або судно, яке належить Росії або управляється кимось, пов'язаним із Росією, не зможе зайти до порту США, підійти до наших берегів", - додав він.

Нагадуємо, раніше на аналогічні заходи пішли країни ЄС. 

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Погоріли Іскандери і С-300 Інститут в Твері де їх розробляли
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    На Харківщині за сьогодні ЗСУ збили вже два ворожих винищувачі
  • Виктор Дийнега
    ***** нужна хотя бы маленькая победа в Украине чтобы выдать ее своему кровожадному электорату на кануне дефолта и общей заморозке зарплат и соцвыплат. Если он этого не получит, голодные и озлобленные зомбари не правильно его поймут и могут устроить революцию. Украинцам с сегодняшнего дня нужно проявить всю ненависть и ярость которые накопились с 2014 года и сделать русским фашистам фатальное поражение которое поставит окончательный крест на гитлере 21-века и его нацистах.
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