США здатні постачати Україні озброєння протягом тривалого часу, - Байден
7 17123
США здатні постачати Україні озброєння протягом тривалого часу.
Про це заявив у четвер президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми маємо можливості робити це протягом тривалого часу", - сказав американський президент, відповідаючи на запитання журналістки, як довго США зможуть зберігати нинішній темп і рівень постачання озброєння до України.
Байден також зазначив, що у ситуації США та їхніх партнерів важливо добиватися збереження єдності у питанні допомоги Україні та протистояння Росії.