США здатні постачати Україні озброєння протягом тривалого часу, - Байден

США здатні постачати Україні озброєння протягом тривалого часу.

Про це заявив у четвер президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо можливості робити це протягом тривалого часу", - сказав американський президент, відповідаючи на запитання журналістки, як довго США зможуть зберігати нинішній темп і рівень постачання озброєння до України.

Байден також зазначив, що у ситуації США та їхніх партнерів важливо добиватися збереження єдності у питанні допомоги Україні та протистояння Росії.

Також читайте: Байден про черговий пакет допомоги Україні на $800 млн: сотні гаубиць, боєприпаси, тактичні безпілотники