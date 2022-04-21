Окупанти зірвали гуманітарний коридор з Херсонської області, - Вілкул

Російські окупанти 21 квітня зірвали роботу погодженого гуманітарного коридору з Херсонської області. А також затримали старшого колони, голову Нововоронцовської громади Володимира Марчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Наші машини швидкої допомоги та автобуси були затримані на блокпості окупантів за Осокорівкою перед "Кавуном". Затриманий раніше погоджений з росіянами старший колони голова Нововоронцовської ОТГ Марчук В.В. Ведуться переговори про його звільнення", - зазначив він.

За його словами, машини простояли до 16:30 і змушені були повернутися.

"При цьому окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню та міжнародне гуманітарне право, не зупинили обстріли з РСЗВ та мінометів позицій наших військ, наші не відповідали. Дякуємо кожному водію, дякую представникам Червоного хреста, дякую нашим медикам! Ви - справжні герої", - наголосив Вілкул.

Він також додав, що українська влада й надалі намагатиметься вивезти жителів окупованих територій.

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