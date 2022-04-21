Попереду вирішальні дні битви за Україну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в України попереду складні дні й вирішальна битва за схід України і всю державу.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністрами Іспанії Педро Санчесом та Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас попереду вирішальні складні дні, вирішальна битва за нашу державу, за нашу землю, за український Донбас", - наголосив глава держави.

Він запевнив, що Україна спільно з партнерами робить усе, щоб захисники і захисниці могли дуже ефективно боронити українську землю і захищати власне життя.

Зеленський зауважив, що потреби України були доведені у тому числі й до прем'єр-міністрів Іспанії та Данії, і наголосив, що очікує на "швидку допомогу з їхнього боку".

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