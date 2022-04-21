Розвідка опублікувала дані окупантів із Твері, які скоювали воєнні злочини в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки у телеграмі.
"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 79 реактивно-артилерійської бригади (в/ч 53956, м.Твер) Західного військового округу ЗС РФ, які скоїли воєнні злочини проти народу України.
Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" - йдеться у повідомленні.
Загалом до списку увійшли 8 окупантів. Переглянути їхні особисті дані можна за посиланням.
У розвідці повідомили, що саме вони беруть безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Особовий склад бригади причетний до прицільних артилерійських обстрілів із важких видів озброєння населених пунктів у Сумській та Харківській областях, що призвело до значних жертв серед мирного населення.