Найкращий спосіб наблизити мир в Україні - не бути нейтральними, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступаючи у парламенті Болгарії звернувся з проханням надати вкрай необхідну військову допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Найкращий спосіб наблизити мир сьогодні – це стояти на боці України, а не бути нейтральними", - сказав глава МЗС.
За словами Кулеби, шоломів та бронежелетів не достатньо для того, щоб захистити себе.
"Якщо у вас є шолом і бронежилет, але в руках немає зброї, ви приречені. Таким чином, цей напівзахід хороший політично, але в основному меседж такий: "Ми хочемо, щоб ви померли захищеними", - пояснив міністр.