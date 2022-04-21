Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи, - Зеленський подякував Байдену за надану зброю
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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за допомогу, яку США надали Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Дякую президенту США Джо Байдену та всьому американському народові за лідерство у підтримці народу України в боротьбі з агресією РФ. Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи! Вона зберігає життя наших захисників, які боронять демократію та свободу, і наближає нас до відновлення миру в Україні", - зазначив він.