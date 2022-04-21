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Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи, - Зеленський подякував Байдену за надану зброю

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байден,зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за допомогу, яку США надали Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері. 

"Дякую президенту США Джо Байдену та всьому американському народові за лідерство у підтримці народу України в боротьбі з агресією РФ. Ця допомога необхідна сьогодні як ніколи! Вона зберігає життя наших захисників, які боронять демократію та свободу, і наближає нас до відновлення миру в Україні", - зазначив він. 

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Alex Tom
    Вован, віддай Байдену каломойського і допомога буде більшою.
  • post
    І не тільки його. Можна ще посприяти, аби видали Фірташа. Портнова, Медведчука...
  • Alex Tom
    Фрау Рібентроп не сприймає сентиментів.
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