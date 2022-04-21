Україна та цивілізований світ ніколи не визнають псевдореферендумів на окупованому півдні, - МЗС

Російські загарбники продовжують підготовку так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Звертається увага, що РФ фактично йде тим самим шляхом, що й у 2014 році в Луганській та Донецькій областях.

"Цілком очевидно, що злочинні дії Росії не отримали підтримки з боку населення тимчасово окупованих територій. Натомість українці продовжують відчайдушно чинити опір російським окупаційним адміністраціям. Тому Москва і розпочала підготовку неприкритої фальсифікації результатів "голосування" щодо створення так званих "народних республік" на півдні нашої держави", - йдеться у заяві МЗС.

Наголошується, що спроби Кремля "легалізувати" російські окупаційні адміністрації на цих територіях та створити квазіюридичні підстави для проведення примусової мобілізації мешканців регіону приречені.

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"Відповідно до норм міжнародного права і законодавства України, результати цих псевдореферендумів будуть юридично нікчемними. Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають ці протиправні та злочинні рішення РФ", - зазначають у відомстві.

В МЗС закликають міжнародну спільноту засудити підготовку так званих "референдумів" на півдні України, не визнавати їхні "результати" та продовжити всеосяжний тиск на Росію, аби змусити її припинити агресію проти суверенітету та територіальної цілісності України.

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