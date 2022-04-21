"Здаватися тут ніхто не збирається", - очільник патрульної поліції Маріуполя Вершинін про ситуацію на "Азовсталі"

На заводі "Азовсталь", де перебувають декілька сотень цивільних, є проблеми з їжею, водою та медикаментами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про це повідомив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

"Майже постійно відбуваються авіаудари та працюють РСЗВ. Є певні моменти тиші, але обстріл проводиться постійно. Плюс постійні випади штурму, і хлопці героїчно борються. Є проблематика, у тому числі в будинках, тому що росіяни повністю розбивають будинки з танків, а потім намагаються просуватися далі", - розповів він.

За словами Вершиніна, на заводі "Азовсталь" наразі перебувають декілька сотень цивільних.

"З приводу медикаментів, води, їжі та всього іншого. Так, існує сильний дефіцит. Є проблеми і з їжею, і з водою, і медикаментами. Не такі глобальні та критичні, що треба вже здаватися. Здаватися тут ніхто не збирається. Але проблеми є. Регулярно пропонують здати зброю, роблять коридори. Це публікується в їхніх офіційних джерелах, розганяється по всіляким телеграм-каналам тощо. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається довкола нас", - пояснив правоохоронець.

"Хотілося б, щоб ті бійці, які обрали собі право та можливість боротися, справді вийшли з Маріуполя на даному етапі, бо місто ми потім заберемо. Ті бійці, які залишилися тут, – це квінтесенція воїнів у принципі. Якщо Україна втратить цих воїнів, то вона втратить дуже багато", - підсумував він.

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