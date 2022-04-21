"Здаватися тут ніхто не збирається", - очільник патрульної поліції Маріуполя Вершинін про ситуацію на "Азовсталі"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про це повідомив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.
"Майже постійно відбуваються авіаудари та працюють РСЗВ. Є певні моменти тиші, але обстріл проводиться постійно. Плюс постійні випади штурму, і хлопці героїчно борються. Є проблематика, у тому числі в будинках, тому що росіяни повністю розбивають будинки з танків, а потім намагаються просуватися далі", - розповів він.
За словами Вершиніна, на заводі "Азовсталь" наразі перебувають декілька сотень цивільних.
"З приводу медикаментів, води, їжі та всього іншого. Так, існує сильний дефіцит. Є проблеми і з їжею, і з водою, і медикаментами. Не такі глобальні та критичні, що треба вже здаватися. Здаватися тут ніхто не збирається. Але проблеми є. Регулярно пропонують здати зброю, роблять коридори. Це публікується в їхніх офіційних джерелах, розганяється по всіляким телеграм-каналам тощо. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається довкола нас", - пояснив правоохоронець.
"Хотілося б, щоб ті бійці, які обрали собі право та можливість боротися, справді вийшли з Маріуполя на даному етапі, бо місто ми потім заберемо. Ті бійці, які залишилися тут, – це квінтесенція воїнів у принципі. Якщо Україна втратить цих воїнів, то вона втратить дуже багато", - підсумував він.