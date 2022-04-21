Окупанти біля Маріуполя влаштували чотири "фільтраційних центри", де катують держслужбовців, - мер Бойченко

Навколо заблокованого Маріуполя російські окупанти влаштували чотири фільтраційні центри, де перевіряють всіх, хто хоче виїхати на територію, контрольовану українською владою.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Процедура фільтрації – це стримання евакуації в бік України… Це приниження і нічого людського. Це геноцид, це військовий злочин, це гетто. Навколо міста вони влаштували чотири таких "центри", - пояснив міський голова.

За словами Бойченка, якщо ти якимось чином був пов'язаний з держслужбою, муніципальною службою, ти одразу попадаєш за ґрати.

"Когось тримають два тижні, когось – два місяці. Ми знаємо, що там є і тортури, і все інше. На жаль, вже багато мешканців нашого міста потрапила до цих тортур, проходять через варварські знущання - і чоловіки, і жінки. Ті, хто пройшов крізь такі знущання, вже дають свідчення, і це жах", - розповів мер Маріуполя.

Він навів приклад свого сусіда, який хотів виїхати в вільну Україну та записався для цього на проходження так званої фільтрації.

"Наприклад, мій сусід, який записався до такого "центру", отримав талончик з номером 3620. І він каже, що з урахуванням, як вони пропускають крізь такі тортури, він десь у грудні 2024 року потрапить до тієї фільтрації, і потім лише отримає змогу їхати до України. На жаль, це знущання, це виключно фашистські методи, які використовувала фашистська Німеччина, а зараз – фашистська Росія", - підсумував Бойченко.

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