Окупанти біля Маріуполя влаштували чотири "фільтраційних центри", де катують держслужбовців, - мер Бойченко
Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Процедура фільтрації – це стримання евакуації в бік України… Це приниження і нічого людського. Це геноцид, це військовий злочин, це гетто. Навколо міста вони влаштували чотири таких "центри", - пояснив міський голова.
За словами Бойченка, якщо ти якимось чином був пов'язаний з держслужбою, муніципальною службою, ти одразу попадаєш за ґрати.
"Когось тримають два тижні, когось – два місяці. Ми знаємо, що там є і тортури, і все інше. На жаль, вже багато мешканців нашого міста потрапила до цих тортур, проходять через варварські знущання - і чоловіки, і жінки. Ті, хто пройшов крізь такі знущання, вже дають свідчення, і це жах", - розповів мер Маріуполя.
Він навів приклад свого сусіда, який хотів виїхати в вільну Україну та записався для цього на проходження так званої фільтрації.
"Наприклад, мій сусід, який записався до такого "центру", отримав талончик з номером 3620. І він каже, що з урахуванням, як вони пропускають крізь такі тортури, він десь у грудні 2024 року потрапить до тієї фільтрації, і потім лише отримає змогу їхати до України. На жаль, це знущання, це виключно фашистські методи, які використовувала фашистська Німеччина, а зараз – фашистська Росія", - підсумував Бойченко.