За три тижні Іспанія відправила 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки для України, - прем'єр Санчес

За три тижні Іспанія відправила 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки для України.

Проце повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні три тижні Іспанія відправила гуманітарну допомогу та значні обсяги військового спорядження, медикаментів та зброї. 11 літаків зі 170 тоннами військової техніки вже було відправлено. Ми робимо фінансовий внесок у європейський фонд миру на близько EUR120 млн. Ми повністю віддані санкціям ЄС проти путінського режиму. Ми схвалили гуманітарний пакет на суму EUR31 млн - найбільше зобов'язання, яке Іспанія коли-небудь давала окремій країні", - сказав Санчес на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер.

За його словами, Іспанія вже надала міжнародний захист 66 тис. біженцям із України.

"Близько 137 тис. людей прибули до нашої країни", - поінформував Санчес.

Також дивіться: Прем’єри Іспанії та Данії відвідали Бородянку: "Ми не залишимо Україну сам на сам". ВIДЕО

Він запевнив, що Іспанія продовжить надавати Україні політичну, гуманітарну та фінансову підтримку, а також військове спорядження.

"Ми продовжимо захищати найбільш уразливих. Гуманітарна допомога, яку надає Іспанія, насамперед буде призначена меншинам і жінкам, які особливо вразливі у конфліктних ситуаціях. Із EUR31 млн, за якими ми дали зобов'язання, EUR7 млн профінансують роботу ЮНІСЕФ та Фонд народонаселення ООН для цієї мети", - наголосив прем'єр.

Крім того, Санчес додав, що Іспанія має намір відновити роботу посольства у Києві.