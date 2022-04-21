Путін має дозволити встановити гуманітарні коридори з Маріуполя, - Байден

Президент США Джо Байден закликав Володимира Путіна забезпечити гуманітарні коридори для виведення мирних жителів і поранених з Маріуполя, наголосивши, що так зробив би кожний лідер у такій ситуації.

Про це Байден заявив під час виступу в четвер у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (Путін. – Ред.) має дозволити встановити гуманітарні коридори, щоб вивести людей з того металургійного комбінату та інших місць з-під завалів", – заявив президент Байден.

Він наголосив, що "так вчинив би будь-який глава держави за таких обставин".

Водночас, глава Білого дому поставив під сумнів заяви російської сторони про те, що вони взяли під контроль місто.

"Немає жодних доказів того, що Маріуполь повністю захоплений", - зауважив президент США.

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