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США розробили безпілотник Phoenix Ghost спеціально для потреб України, - Пентагон

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пентагон,кірбі
Повітряні сили США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Новий пакет допомоги США для України включає понад 121 систему Phoenix Ghost.

"Це було швидко розроблено ВПС у відповідь саме на українські вимоги", - сказав він.

За словами Кірбі, він надає можливості, подібні до безпілотних систем серії Switchblade.

Речник Пентагону зазначив, що нова система вимагатиме "деякої мінімальної підготовки для досвідчених операторів БПЛА", і що Міністерство оборони США працює над цими з українськими військовими.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Амерам-черговий респект...
  • A rt fb16bfd9
    ⚡️Байден сегодня объявит о запрете судам, связанным с Россией, заходить в порты США, сообщает Reuters.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Судячи по тому, що СШАоборонпром вже почав працювати "під замовника", Штати дійсно остаточно визначились, що необхідно провести демілітарізацію мордору!
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