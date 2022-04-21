Байден повідомив про нову програму прийому українських біженців у США

Сьогодні, Президентом США Джозефом Байденом оголошено нову програму "Єднаймося для України" (Uniting for Ukraine). Це спрощена програма для отримання громадянами України гуманітарного паролю в США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

Відповідно до цієї програмі українці отриматимуть право на в’їзд в США строком до 2 років та з правом на подання документів на працевлаштування в США.

"Щоб отримати таке право українці мали перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, мати спонсора в Сполучених Штатах, пройти вакцинацію та інші вимоги охорони здоров’я, а також пройти необхідні біометричні, біографічні та безпекові перевірки", - йдеться у повідомленні.

Запуск програми відбудеться 25 квітня.

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"Ми вже прийняли десятки тисяч українців, і сьогодні я оголошую про програму Unite for Ukraine, нову програму, яка дозволить українцям, які бажають отримати статус біженця, приїжджати безпосередньо з Європи до США", - сказав президент США Джо Байден. "Ця нова програма доповнить наявні шляхи в'їзду, доступні для українців", - зазначив він.