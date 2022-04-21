Окупанти забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій Харківщини пресуватися в підконтрольні Україні місця, - Генштаб
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Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив інформацію щодо політики російських окупантів на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб.
"На Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала. Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста. На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку", - зазначається у повідомленні.