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Зеленський просить Португалію передати Україні танки "Леопард": Це те, чим ви можете допомогти для захисту Європи

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танк,леопард
Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Португалії з проханням передати Україні танки "Леопард", бронетранспортери та протикорабельні ракети "Гарпун" для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коли ми звертаємося до народів вільного світу, ми говоримо про прості та зрозумілі речі. Ми вимагаємо зброї, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун" – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу", - наголосив глава держави.

Зеленський також заявив про необхідність посилення санкційного тиску на РФ і принципового рішення європейських компаній вийти з російського ринку.

Зеленський наголосив на необхідності закриття всіх портів Португалії для російських суден, особливо тих, які росіяни намагаються сховати під чужими прапорами.

Глава держави також звернувся з проханням підтримати повноправне членство України в ЄС та подякував португальцям за раніше надану допомогу.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Kindrat74
    На якій підставі він постійно щось "вимагає"? Просити - так, нормально, йому "нікто нічєво не должєн" (його ж геніальна фраза). Краще б навчився дякувати партнерам і припинив поводитись як хамло з підворотні на міжнародному рівні!
  • pacerhard melina
    В 1986 году мы на уроках НВП в УССР изучали технику стран НАТО, наиболее вероятного противника. Если бы мне тогда кто-то сказал, что эти страны будут поставлять Украине по ленд-лизу "Стингеры" и "Леопарды" для войны с РФ, я бы посоветовал такому человеку написать продолжение "Терминатора".
  • аспм мпри
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