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"Санкційною групою" напрацьовано план з 10 кроків для посилення тиску на РФ, - Єрмак

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андрій,єрмак
Експертна група при Офісі Президента пропонує ввести повне ембарго на російський газ та нафту, визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму та розширити персональні санкції.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей документ містить 10 кроків посилення санкційного тиску в порядку пріоритетів", - зазначив він.

Насамперед, за словами глави ОП, щоб не дозволити росії фінансувати війну проти України, має бути впроваджено повне ембарго на російський газ і нафту.

Також Єрмак наголосив, що у фінансовій сфері потрібно запровадити санкції проти всіх банківських установ Росії та Білорусі, а паралельно демократичний світ має посилювати торговельні обмеження щодо російських товарів.

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Очільник ОП зазначив, що важливим санкційним чинником є визначення Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, а російської армії – терористичною організацією.

"Передбачено розширення персональних санкцій проти посадовців та їхніх сімей, провідних членів політичних партій, проти менеджменту державних корпорацій", - пояснив він.

Також необхідним є і посилення санкційного тиску проти кремлівських пропагандистів та державних корпорацій.

Єрмак зауважив, що мають бути запроваджені засоби вторинних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які надаватимуть росії та білорусі послуги з обходу обмежувальних заходів.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    рузькій дєрьмак, іді нхй.
  • Юрій Вінгорськи
    Єрмак.
    якщо ти читаєш то.
    на кордонах гуманітарка заблокованв 20 кілометровими пробками
    п....дараси захотіли дешевих машим
    їм пох.й війна, смерть людей, солдатів, і взагалі пох.й все що не приносить бабла.
    прошу, ВИМАГАЮ!!!!!!!
    з,язатись з поляками, словаками
    хай наведуть порядок
    і не мішалоб з кожної машини броти по пару сотень баксів на ЗСУ
    а то акуєлі в край
  • Evgen Karpenko
    Якщо єрмак до цього дотичний- до сраки ті кроки!!
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