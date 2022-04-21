"Санкційною групою" напрацьовано план з 10 кроків для посилення тиску на РФ, - Єрмак
Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей документ містить 10 кроків посилення санкційного тиску в порядку пріоритетів", - зазначив він.
Насамперед, за словами глави ОП, щоб не дозволити росії фінансувати війну проти України, має бути впроваджено повне ембарго на російський газ і нафту.
Також Єрмак наголосив, що у фінансовій сфері потрібно запровадити санкції проти всіх банківських установ Росії та Білорусі, а паралельно демократичний світ має посилювати торговельні обмеження щодо російських товарів.
Очільник ОП зазначив, що важливим санкційним чинником є визначення Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, а російської армії – терористичною організацією.
"Передбачено розширення персональних санкцій проти посадовців та їхніх сімей, провідних членів політичних партій, проти менеджменту державних корпорацій", - пояснив він.
Також необхідним є і посилення санкційного тиску проти кремлівських пропагандистів та державних корпорацій.
Єрмак зауважив, що мають бути запроваджені засоби вторинних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які надаватимуть росії та білорусі послуги з обходу обмежувальних заходів.