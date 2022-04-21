"Зараз українці мають більше танків, ніж росіяни. І вони мають право їх використовувати", - Washington Post

За розрахунками Пентагону, Україна має "на ходу" більше танків, ніж Росія.

Про це повідомляє Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За словами високопоставленого представника оборони США, українські війська мають більше танків.

"Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… І вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник.

Порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором, яка сторона має перевагу, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися переважно на східному регіоні Донбасу та уздовж південного узбережжя, де Маріуполь продовжує оточуватися та обстрілюватися.

Але перевага України в танках - бронетехніках, які є потужним інструментом у наземних боях - є помітною точкою даних, оскільки союзники об’єднують ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення.

Українські війська пошкодили частину російської бронетехніки, а інша була залишена після того, як прийшла в занедбаний стан – це свідчить, що Росія була неготовою до опору України.

Водночас чиновник зазначив, що приблизно два десятки російських батальйонних тактичних груп переобладнаються та поповнюються.

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