У Лисичанську лікарі під обстрілами приймали пологи у 17-річної дівчини. ФОТО

19 квітня під час чергового мінометного обстрілу Лисичанська у 17-річної мешканки Гірського почалися пологи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Військові медики доправили її до Лисичанського пологового стаціонару. Під час обстрілу міста лікарям довелося оперувати породіллю, адже за медичними показниками необхідно було робити кесарів розтин.

Дівчина народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми 150 грамів та ростом 50 сантиметрів. Мама й немовля почуваються нормально та отримують усю необхідну допомогу.

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