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Чотири евакуаційні автобуси з жителями Маріуполя приїхали у Запоріжжя, - ДСНС

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евакуація
79 жителів Маріуполя, яким вчора вдалося виїхати гуманітарним коридором, дісталися до Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Прямуючи до Запоріжжя, на об'їзному шляху поблизу села Кам'янське, 3 автобуси застрягли на ґрунтовій дорозі. Рятувальники допомогли вибратися транспортним засобам із пастки. Зрештою, колона змогла продовжити рух до пункту призначення", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі люди в безпеці і перебувають у Запоріжжі.

Також читайте: Вчора по гумкоридору з Маріуполя виїхало 4 евакуаційні автобуси. Сьогодні евакуація продовжиться, - Верещук

Автор: Володимир Янченко

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