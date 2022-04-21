Чотири евакуаційні автобуси з жителями Маріуполя приїхали у Запоріжжя, - ДСНС
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79 жителів Маріуполя, яким вчора вдалося виїхати гуманітарним коридором, дісталися до Запоріжжя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Прямуючи до Запоріжжя, на об'їзному шляху поблизу села Кам'янське, 3 автобуси застрягли на ґрунтовій дорозі. Рятувальники допомогли вибратися транспортним засобам із пастки. Зрештою, колона змогла продовжити рух до пункту призначення", - йдеться у повідомленні.
Наразі всі люди в безпеці і перебувають у Запоріжжі.