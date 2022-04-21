Із 56 громад на Харківщині 22 перебувають під тимчасовою окупацією, - Синєгубов

У Харківській області 22 із 56 територіальних громад перебувають під тимчасовою окупацією, водночас частину з них армія РФ використовує як транзитну зону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов "Українській правді".

"22 територіальні громади області з 56 ми наразі не контролюємо. Вони перебувають під тимчасовою окупацією. Дійсно, не можна сказати, що в деяких населених пунктах встановлено окупаційний режим. Вони їх використовують як транзитні зони. Просто проїхали і все. Їхньої присутності там немає, і стратегічно це їм не потрібне", - сказав Синєгубов.

"Вони тримають свої рубежі у Вовчанську, Куп'янську – там сіра зона, де блокпости, по суті, перетинаються уже з нашими військовими. Ми комунікуємо з цими населеними пунктами. У нас є інформація від розвідки від територіальних громад, які перебувають під їхнім впливом", - додав він.

Він уточнив, що нині під тимчасовою окупацією перебувають, зокрема, Липці, Циркуни, Вовчанський район. Щодо Печенігів, то там стоять ворожі блокпости та проїжджає ворожа техніка.

За словами Синєгубова, окупанти використовують Куп'янськ-Вузловий як основний логістичний центр.

"Куп'янськ-Вузловий - це зараз основний логістичний центр, куди доїжджає російська ворожа техніка і далі йде по ізюмському напрямку. Далі Ізюмський район і нижче - Борова, де зараз крайня точка", - сказав Синєгубов.

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