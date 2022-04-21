Шмигаль обговорив із міністром фінансів США Єллен запобігання обходу санкцій російськими банками

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром фінансів США Джанет Єллен запобігання обходу російськими банками санкційної політики.

"Питання збільшення фінансової підтримки України та необхідність посилення санкційного тиску проти Росії обговорили прем'єр-міністр України Денис Шмігаль з міністром фінансів США Джанет Єллен. На зустрічі, яка відбулася 21 квітня в рамках робочого візиту глави уряду до Вашингтона, також були присутні міністр фінансів України Сергій Марченко та глава Національного банку України Кирило Шевченко", - йдеться в повідомленні пресслужби українського уряду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що, зокрема, йшлося про питання наповнення створеного Кабміном фонду U24RecoveryFund, який допоможе акумулювати кошти для продовження фінансування української армії, соціальних зобов'язань, відновлення економіки та інфраструктури.

Також Шмигаль наголосив, що підтримкою українського бюджету будуть і виділені США кошти.

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"Квітень буде важким місяцем для українського бюджету, а тому ми потребуємо підтримки від наших союзників уже зараз. $500 млн для українського бюджету, які виділяють США, безумовно, стануть вагомою підтримкою", - зазначив він.

Важливою темою обговорення стали санкції проти Росії, нафтове ембарго та зупинка російської банківської системи.

За словами Шмигаля, російські банки шукають способів обійти санкційну політику.

"Тому сторони домовилися спільно запобігати цьому й усувати будь-які спроби та можливості уникнути санкцій. Глава уряду переконаний, що російська банківська система має бути відрізана від світу", - йдеться в повідомленні.

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