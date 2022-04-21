Запущено благодійний NFT-проєкт: вірші Шевченка зазвучали реконструйованим голосом автора

В Україні стартував унікальний благодійний NFT-проєкт "Голос Шевченка". Випущено 650 унікальних аудіо записів з віршами Шевченка, які звучать реконструйованим голосом автора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт проєкту.

Українці та громадяни інших країн можуть придбати аудіо запис одного з віршів Тараса Шевченка, який прочитаний реконструйованим голосом автора. Всі залучені кошти будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення.

Як повідомляють організатори, перша колекція, яку розміщено на платформі Оpenseа (https://opensea.io/ShevchenkoVoice), складається з 75 аудіо записів фрагменту поеми Шевченка "Кавказ". Кожен фрагмент відрізняється анімацією: кольоровою гамою, тематичними іконками, словами і хронометражем.

Всього буде випущено 650 NFT з фрагментами відомих віршів Шевченка, прочитаних голосом автора.

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Реконструкція голосу найвідомішого українського поета Тараса Шевченка - розробка українського маркетингового агентства TABASCO, стартапу Wantent – платформа аналізу контенту на основі штучного інтелекту та Національного музею Тараса Шевченка в Києві.