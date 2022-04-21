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Газета Bild опублікувала звернення захисників Маріуполя до німецького народу щодо евакуації з міста цивільних людей

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прокопенко,волина
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся до Федерального президента і федерального канцлера Німеччини — Франка-Вальтера Штайнмаєра і Олафа Шольца відповідно. Він попросив владу ФРН допомогти з організацією та проведенням евакуації з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, із просиланням на УНІАН, заяву Волини опублікувало німецьке видання Bild.

"Одного разу світ зупинив зло. Ви пам'ятаєте це краще, ніж будь-хто інший. Тепер зло повернулося. І у вас є можливість зайняти правильну сторону історії і зупинити фашизм в зародковому стані, перш ніж він спалить все навколо себе", - написав командир 36 ОБрМП.

Волина повідомив, що записує звернення з міста в облозі, де немає води, їжі, ліків, опалення та електрики.

"Понад 100 тисяч людей голодують. У підвалах мої поранені солдати гниють від ран. Артилерія, літаки і навіть ВМС не перестають нас обстрілювати. Маріуполь ще можна врятувати! Світ повинен нарешті сказати "ніколи більше" і допомогти нам", — заявив Волина.

Командир закликав Німеччину виступити гарантом безпечної евакуації з Маріуполя. Він зазначив, що влада ФРН здатна врятувати понад сто тисяч мирних жителів і тисячі українських воїнів від зла, яке "може знищити планету".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба хоча б одну добу, щоб мати змогу врятувати цивільних з "Азовсталі", - мер Бойченко

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Жаль парни но ху.ла уговорить не реально. Только прорыв ЗСУ один вариант из тысячи. Господи помоги спасти этих героев и простых людей.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Не только оппозиция, но и коалиция. Тут зелёные сказали, что готовы терпеть угольные электростанции, лишь бы побыстрее отказаться российского газа, а в Украину пошло тяжёлое вооружение. Их поддержали буржуины - свободные демократы, выразители мнения немецкой промышленности, больше всего заинтересованной как будто бы заинтересованной в дешёвых энергоресурсах. Тут христианские демократы - партия Меркель, которая на место канцлера выдвигала подпутинка Лашета - сказала, что если шольц не перестанет блокировать поставки тяжёлого вооружения, они просто выдвинут закон об этом. Обо всём об этом пишет в том числе Бильд - та самая Бильд, с которой началась история со Штайнмайером.

    Если шольц не будет шевелиться, то его партия окажется в одной лодочке с фашиками из "альтернативы для германии" и штази - "левыми". А он так хотел быть канцлером мира и стабильности...
  • Elena Zhmariova
    "Бильд" опубликовала обращение. Должна быть реакция, иначе оппозиция использует это в Бундестаге.
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