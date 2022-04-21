Газета Bild опублікувала звернення захисників Маріуполя до німецького народу щодо евакуації з міста цивільних людей
Як інформує Цензор.НЕТ, із просиланням на УНІАН, заяву Волини опублікувало німецьке видання Bild.
"Одного разу світ зупинив зло. Ви пам'ятаєте це краще, ніж будь-хто інший. Тепер зло повернулося. І у вас є можливість зайняти правильну сторону історії і зупинити фашизм в зародковому стані, перш ніж він спалить все навколо себе", - написав командир 36 ОБрМП.
Волина повідомив, що записує звернення з міста в облозі, де немає води, їжі, ліків, опалення та електрики.
"Понад 100 тисяч людей голодують. У підвалах мої поранені солдати гниють від ран. Артилерія, літаки і навіть ВМС не перестають нас обстрілювати. Маріуполь ще можна врятувати! Світ повинен нарешті сказати "ніколи більше" і допомогти нам", — заявив Волина.
Командир закликав Німеччину виступити гарантом безпечної евакуації з Маріуполя. Він зазначив, що влада ФРН здатна врятувати понад сто тисяч мирних жителів і тисячі українських воїнів від зла, яке "може знищити планету".