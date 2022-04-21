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Окупанти депортували з України щонайменше 500 тис. наших громадян, - Зеленський

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депортація
Російські окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Португалії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські окупанти вже вивезли з території, яку вони зайняли, не менше 500 тисяч наших громадян. Були люди - і їх немає. 500 тисяч людей. Це - депортація, це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого", - зазначив глава держави.

Президент поінформував, що депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    Якщо це росіяни то туди їм дорога, сиділи до останнього, мабуть ждали руський мір.Якщо українці ,то чого ж Зелений не організовував своєчасну евакуацію і полишив людей на агресора і вони одні загинули, других принудили перейти в Кацапію?Отак Зеленому клоуну люди наші потрібні? А що в Маріуполі робиться?Кинув там і жителів і військових?Скотина .В Луганську поставив якогось Гайдая,тякий нічого не тямить і здає території, це просто жах.І ще в Зеленського манія хвороблива подивитись Путіну в очі.Хтось йому наказує і воно повторює одне й те саме - хочу зустрітися з Путіним.Вже весь світ з нього сміється, йому кажуть - тебе крокодил вкусив за ногу, а ти хочешь з ним домовитись?Йому вже всі кажуть що війну можна закінчити тільки воєнним шляхом, а воно свою пісню співає - хачу Путіна. Ну нормальний? Краще б навів порядок з гуманітарною, все крадуть, нічого до фронту не доходить, скоро зброю будуть красти, бариги як були так і є, ніякого порядку, воєнний час називається.Вже закордон стурбований нашими мародерами, де трибунали?де розстріли бариг і мародерів? Вішати їх треба на першому дереві, а Зеленському пох. Я просто не розумію що коїться Кожного дня нам поставляють зброю, а Маріуполь не визволяють.Що це таке Зеленський?Хто тобі наказав не визволяти Маріуполь ?Яка сатана тобі це наказала?Ти президент України,чи що? Чи ти чийсь слуга і не самостійна одиниця ?Тебе обирали як президента незалежної країни, а тобою хтось крутить?жах просто
  • A rt fb16bfd9
    Гниды москальские!!!!!
  • Саша Пончик
    Вернутся на родину уже в Новую Украину. касапстан будет разрушен.
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