Пентагон про нову допомогу Україні: 72 гаубиці 155-мм, 144 тис. снарядів, 121 безпілотник Phoenix Ghost та ін.
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Міністерство оборони США повідомило, що входить до пакету військової допомоги Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
В пакет допомоги входять:
72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських снарядів;
72 тактичні транспортні засоби для буксирування 155-мм гаубиць;
121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
польова техніка та запчастини.
"Це зобов’язання разом із 18 155-мм гаубицями, оголошеними 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п’яти батальйонів", - додали в Міноборони США.