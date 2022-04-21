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Кількість російських батальйонних тактичних груп в Україні досягла 85, - Пентагон

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рф,окупанти,рашисти
Росія продовжує нарощувати свої військові сили всередині України, концентруючись на захопленні Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив CNN високопосадовець Пентагону.

Відучора на територію України приїхало ще три батальйонні тактичні групи, внаслідок чого загальна кількість російських батальйонних тактичних груп чи БТГ в Україні досягла 85.

Лише за останній тиждень до України заїхало 20 БТГ росіян.

"Більшість із них, за нашими оцінками, прямують до регіону Донбасу, але я попереджаю, що ми не знаємо точно, де який підрозділ перебуває в кожну хвилину часу", - додав чиновник.

Батальйонні тактичні групи є танкові і мотострілкові батальйони, посилені артилерією, розвідувальними підрозділами, комплексами ППО, засобами радіоелектронної боротьби. Усього 800–1000 військових у кожній.

Також читайте: Росія перекинула 17 батальйонних груп в Україну за останній тиждень, - Пентагон

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Саранча прёт и прёт.Сколько ещё работы у ЗСУ.
  • Viktor 8e21d3f0
    Коротше, від 68000 до 85000 кацапів наразі знаходиться в Україні.
    Це десь половина від довоєнного угруповання на кордонах.
  • Юрий Педаченко
    Это каким же надо быть тупым, чтобы зная про массу гробов продолжать ехать "по приказу" погибать непонятно за что
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