З понеділка, 25 квітня, між Києвом та Ірпенем частково відновлять рух громадського транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram.

"Багато з вас просили запустити громадський транспорт між Ірпенем та Києвом. Ми домовилися з перевізником, що будемо робити це поступово і залежно від кількості пасажирів. Отже, вже з 25 квітня поїдуть перші маршрутки на Київ і зі столиці в Ірпінь", - зазначив він.

Графік руху транспорту:

№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК "Синергія") – Київ (м. Академмістечко) - з 7:00 до 19:00 щогодини;

№392 Ірпінь-Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 1 лінія - військовий госпіталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська Центральна лікарня (Буча, вул.Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенко – Пушкінська – університет – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ– 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

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