Ракетний удар по Запоріжжю: Поранено 8 осіб, пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзда

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя російськими окупантами поранено 8 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

21 квітня 2022 року представники збройних сил РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок повітряної атаки поранено 8 громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзда Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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