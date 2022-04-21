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Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни

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зеленський
Президент Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

Відповідний указ №266/2022 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни", - ідеться в документі.

Кабінету Міністрів доручено у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Ради.

Згідно із затвердженим персональним складом Ради її співголовами стали Прем’єр-міністр та керівник Офісу Президента. Крім них, до складу Ради увійшли віцепрем’єр-міністри та міністри, заступники очільника ОП, секретар РНБО, голова НБУ та голови комітетів Верховної Ради.

У положенні зазначається, що Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові, її основними завданнями є розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України; визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення країни у воєнний і післявоєнний періоди.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Валерий Викторович 053e9aad
    новый местяк для отмывания бабла
  • Evgen Karpenko
    ***! І тут єрмак! В країні хоч щось робиться без цього "фігаро"!!!
  • Saskia Jansen
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZVEdtkcD2_esW7v8ZaHtB3K5T0mvJ-tSHFoISVO7NS1VAzKu6S_ey6JjRVtsRks9BRbSEs3OTyw6GCi2tWss4pjgmUDWBk9bZYouzliHQo_nSNwkt99vY0rBRA-5MHRHbU&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

    https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 4 hrs ·

    Інститут, який розробив "Іскандери" та "С-400" згорів вщент.

    Ось це я розумію заявочка від підпільників на українське громадянство, а не усі ці ваші "шоубиз против войны" (с)



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