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Ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі, 5 осіб поранено, – Дніпропетровська ОВА

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залізниця
У Дніпропетровській області ворог завдав трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі, жертв немає.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі в Новомосковському районі. Усі живі. Повністю розбито залізничне полотно та контактну мережу. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух, - написав Резниченко у своєму Telegram-каналі.

Пізніче очільник ОВА повідомив про поранених в результаті обстрілу: "Уточнення щодо сьогоднішніх "прильотів". Через ракетні удари по залізниці постраждали п'ятеро людей - двоє чоловіків і три жінки. Усі у лікарні".

Також читайте: Окупанти завдали масованого ракетного удару по залізничній станції Орловщина на Дніпропетровщині

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Alisa Korovieva
    щось нічого не чути про удари у відповідь по залізничним вузлам на території тих, хто лупашить по Україні безнаказано. Що за любов до ворога?
  • Yuri Sotnyk
    Ну як прийдуть протикорабельні ракети, тоді начувайтесь, орки. Вам не допоможе навіть ядрьона бомба. Будете горіти в пеклі !!!
  • Robert Bodnar
    я гадаю, йому і на них похер насправді,...
    хоча було б на кого виміняти...
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