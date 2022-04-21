Новини

На Східному напряму за 21 квітня знищено до 200 окупантів, 5 танків, 3 БМП та БТР, 1 артсистем, 1 літак, - ОТУ "Схід"

6 73016
схід,армія,втрати
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляється у офіційному фейсбуці командування. 

У повідомленні зазначається: " Зокрема, 21 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Тривають бої. Українські воїни знищили: особового складу – до 200;  танків – 5;  БМП – 2;  БТР – 1;  артилерійських систем – 1; АТ – 9; літаків – 1; БПЛА – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку за 20 квітня знищено 36 окупантів, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Дякую ЗСУ за 200 дохлих свинособак 👉👌
  • Йцу Кенг 07b0c614
    ооо! у ВСУ сегодня клёв хороший! Дякуэмо!
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Кацапов сегодня много настреляли похоже. Быдло гонят на убой, сцарю нужна победа под 9-е мая
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини